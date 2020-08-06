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06.08.2020 - 12:38 | | AA

Çavuşoğlu ve Maltalı mevkidaşı Bartolo, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu ve Maltalı mevkidaşı Bartolo, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

Çalışma ziyareti kapsamında Libya'da bulunan Çavuşoğlu ve Bartolo, Libya Başbakanı Serrac ile Başkanlık Konseyi binasında bir araya geldi.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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