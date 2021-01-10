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10.01.2021 - 11:44 | | AA

Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'samimi ve sonuç odaklı diyalog' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, samimi ve sonuç odaklı bir diyalog için Brüksel'i ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'samimi ve sonuç odaklı diyalog' mesajı

Çavuşoğlu, Borrell'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, Twitter'dan yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu, yanıtında, "Samimi ve sonuç odaklı bir diyalog için Brüksel'i ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Borrell, mesajında, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız." ifadesini kullanmış, aralık ayında yapılan AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler hakkında AB liderlerinin yaptığı görevlendirmeyi takip etmek üzere Çavuşoğlu'nu Brüksel'de ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu'nun, 21 Ocak'ta Brüksel'i ziyaret etmesi öngörülüyor.

 

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