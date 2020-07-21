Çelik’e ihraç kararı Işık’ın savunması istendi

HDP Merkez Disiplin Kurulu, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanmasının ardından istifa etmiş olmasına rağmen Mardin Milletvekili Tuma Çelik’i partiden ihraç etti. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu da hazırlanan fezleke doğrultusunda Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını yarın ele alacak. Çelik hakkında hazırlık komisyonu kurulacak ve komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda dokunulmazlığının düşmesi gündeme gelecek. HDP yönetimi; ayrca eşi Ebru Işık’a şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında kesin ihraç istemiyle başlattığı disiplin soruşturması çerçevesinde savunma isterken, kararın bu hafta içinde çıkacağı açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Işık hakkında “eşe karşı kasten yaralama” suçundan başlatılan soruşturma dosyası ise Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi. Işık’ın eşi Ebru Işık da kendisine koruma tahsis edilmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.