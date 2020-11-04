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04.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çelik’in kan ve doku örnekleri alındı

“Nitelikli cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, kan ve doku örneklerinin alınmasının ardından savcılığa ifade verdi.

Çelik’in kan ve doku örnekleri alındı

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla geçen hafta polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından avukatıyla Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten Başsavcı vekiline ifade verdi. Konuya ilişkin daha önce Meclis Araştırma Komisyonu’na savunma sunduğunu belirten Çelik, suçlamaları kabul etmedi.

Çelik, Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmiş, 7 Ekim’de ise TBMM Genel Kurulu’nca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

 

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