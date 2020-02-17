Çelik’ten Özkoç’a ‘enkaz’ tepkisi

Çelik, “Açık söylemek gerekirse karşımızda tipik bir Ortadoğu’daki Baas Partisi üslubu var. Devlet Başkanını tehdit etmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit etmek... Hem seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı vicdansızca, akılsızca, ahlaksızca bir tavırdır. Hem de Cumhurbaşkanımızı seçmiş olan milletimizin iradesiyle kavga etmenin yeni bir biçimidir” dedi.