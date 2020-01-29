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29.01.2020 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP AK Parti’ye gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “sağlıkta şiddet” sorununun çözümü amacıyla hazırladıkları kanun teklifi için AK Parti ile temas kuracaklarını bildirdi.

CHP AK Parti’ye gidecek

 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Sinan Adıyaman ve beraberindeki heyet Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret etti. Adıyaman, 15 Mart’ta sağlıkta yaşanan şiddete dikkat çekmek amacıyla “Büyük Beyaz Miting” düzenleyeceklerini belirterek, ılıçdaroğlu’nu da davet etti. Kılıçdaroğlu’nun da “Geçen yıl AK Parti’nin getirdiği tek maddelik düzenlemenin sağlıkta şiddet sorununa çözüm üretmediği ortada. TTB’nin sağlıkta şiddete yönelik çözüm önerisini içeren kanun teklifi, partimiz tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Bu kanun teklifinin 14 Mart’ta gündeme alınması için AK Parti Grubu ile temas kurarak girişimde bulunacağız” dediği öğrenildi.

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