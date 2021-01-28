CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmaz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını belirterek, "'Ekonomiden, hukuktan, söylenen hukuk reformundan, dış politikadan, güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ettik; istişarede bulunduk. Toplumun yüzde 58'i var olan sistemden memnun değil; güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyor. Dolayısıyla toplumun önüne bir tablo koymak, ana ilkeleri koymak çok önemli. Bunu partiler olarak bir araya gelip belirli bir uzlaşma kültürünü güçlendirerek toplumun önüne bunları koymak değerli. Kısır çekişmeler, tartışmalar değil, uzlaşma ile ülkenin içerisinde bulunduğu bu açmazları açmak, Türkiye'yi kendi bölgesinde, dünyada önemli bir konuma getirmek, demokrasiyi güçlendirmek, demokrasi konusunda pek çok ülkeye örnek olmak konumuna gelmek için bu çalışmalara ihtiyaç var. Dolayısıyla sayın genel başkanın ve arkadaşlarının bu konudaki önerileri bizim açımızdan da son derece değerli" dedi.

'DEVLET MEMURU SİYASET İLE UĞRAŞMAZ'

Kılıçdaroğlu, siyasette 'militan' tartışmalarının gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine, "Sözlüğe bakıldığında 'militan' belirli bir düşünceyi savunan kişi demektir, o düşünce için mücadele eden kişi demektir. Bizim burada kast ettiğimiz, devletin tarafsızlığıdır; vatandaşlarına karşı tarafsızlığıdır. Eğer bir Milli Eğitim Müdürü İhvan'ın yaptığı hareketi, logosunu kendi arka tarafındaki panoya koyup böyle bir fotoğraf veriyorsa, bu kişi devlet memuru değildir. Devlet memuru siyaset ile uğraşmaz. Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmazlar. Onlar tarafsızdırlar. Onlar devleti temsil ederler. Bir siyasi partiyi temsil etmezler. Eğer siz, devlet memurlarını belli bir siyasi partinin elemanı haline getirirseniz onu militanlaştırmış olursunuz. O kişi tarafsızlığını kaybetmiş olur. Üzerinde özenle durduğumuz nokta budur. Ve bu konuda çok sayıda örnek var. Devleti politize etmesinler. Kamu görevlilerini politize etmesinler."

'İŞSİZLİK SORUNU VAR'

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP 5'inci kol faaliyeti yürütüyor?' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Bakın bu ülkenin işsizlik sorunu var. Bu ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Bu ülkede esnaf, 'geçinemiyoruz ve açız' diye bağırıyor. Türkiye'nin gündemi bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunları konuşması lazım, bunları söylemesi lazım. Bir kişi iş bulamıyorsa aylardır, yıllardır; onun sözcüsü ben olacağım, apartman görevlilerinin sözcüsü ben olacağım, yoksul insanlarının sözcüsü ben olacağım, kahvecilerin, sokakta simit satan insanların sözcüsü ben olacağım" ifadesini kullandı.

'HİÇBİR SİYASİ PARTİYİ DÜŞMAN OLARAK GÖRMÜYORUZ'

Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki günlerde HDP ile bir görüşme söz konusu olur mu?" şeklindeki soruya da, "Siyasi partilerin tamamına randevu istedikleri zaman elbette verilir. Meşru siyasi partilerle elbette görüşülür. Biz hiçbir siyasi partiyi düşman olarak görmüyoruz. Düşmanlaştırılmış olarak da görmüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulan; parlamentoda olsun veya olmasın kurulan, faaliyetlerini sürdüren, her siyasi partiye saygımız vardır" diye cevap verdi.