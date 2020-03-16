CHP, KDK planını devreye sokacak

CHP, milletvekillerinin bakanlara yönelttiği yazılı soru önergelerine “yeterli oranda cevap verilmemesi” üzerine, çareyi Kamu Denetçiliği Kurumu’nda (KDK) aramaya karar verdi. Şu ana kadar denenmemiş bir yöntemi hayata geçirmeye hazırlanan CHP, soru önergelerine Anayasa’ya uygun yanıt vermeyen bakanlıkları KDK’ya şikayet etmeyi planlıyor.

CHP, milletvekillerinin, yazılı soru önergelerine bakanlıklar tarafından “yeterli oranda” yanıt verilmemesi ya da verilen yanıtların “beklentileri karşılamaması” üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, kamu idarelerinin kusurlarını saptamak ve bu kusurları tazmin etme konusunda idareyi uyarmak amacıyla TBMM’ye bağlı olarak 2012’de kurulan KDK’ya milletvekili düzeyinde başvurulmasının hukuki yolları aranmaya başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’ndan bilgi istedi.

Dört başvuru yolu

Kaboğlu da “Milletvekillerince bakanlara yöneltilen soruların yanıtsız kalması durumunda KDK’ya başvuru yapılabilir mi?” sorusuna yanıt aradığı bir değerlendirme raporu hazırlayarak Kılıçdaroğlu’na sundu. Raporda, bakanlıkların, milletvekillerinden gelen soru önergelerine Anayasa hükümleri gereğince en geç 15 gün içinde yanıt vermesi gerektiği belirtildi. Olası bir Anayasa ihlali karşısında milletvekilinin nasıl bir yol izleyebileceği irdelenen raporda, “Cumhurbaşkanı’na ya da TBMM Başkanlığı’na başvuru yapılabileceği”, “TBMM soruşturma yolunun zorlanabileceği”, “dördüncü olarak ise KDK’ya başvuru yapılabileceği” kaydedildi.

Çifte bilgilenme hakkı

KDK’nın TBMM’ye bağlı olarak, kamu kurumları ile ilgili şikayetleri incelediği belirtilen raporda, sorularına yanıt verilmeyen milletvekillerinin de KDK’ya başvurabileceği vurgulandı. Raporda, “Milletvekillerinin ülke sorunlarına ilişkin sorularının eksik yanıtlanması, geç yanıtlanması veya hiç yanıtlanmaması, ilgili bakanlığın iyi işlemediğini göstergesi olduğundan, söz konusu ihmal ve kusur KDK’nın denetim alanına girer” denildi.

Raporda, milletvekillerinin çifte bilgilenme hakkı bulunduğu, bu hakkın; hem genel hem de milletvekili sıfatından kaynaklanan bilgilenme hakkı olduğu ifade edildi. Raporda, “Dolayısıyla çifte mağduriyet temsil yetkisinden kaynaklanmaktadır” denildi.

‘Komisyon kurulsun’

Edinilen bilgilere göre Kaboğlu, konuyla ilgili hazırladığı araştırma önergesini de TBMM Başkanlığı’na sundu. Önergede, milletvekillerinin KDK’ya başvuru yollarının araştırılması amacıyla TBMM’de bir komisyon kurulması istendi.

Yasadışı bahis katalog suç olacak

Kanun teklifinin diğer maddeleri şöyle: Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek, bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak. Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınacak. Yurt dışında süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Genel Kurulda, ekonomi alanındaki “torba” kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanması halinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlanmasbekleniyor. TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 17 Mart Salı günü toplanacak. Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uymayan kurumların temsilcileri dinlenecek.

Korona günlerinde kongre

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu etkinlikler iptal edilirken CHP’nin 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi’nin yapılması sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu. Sadece il delegeleri ve başkan adaylarımızın katılımlarıyla Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi’nde yapılan kongreye İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılarak bir konuşma yaptı ve kadın üyelere başarı diledi.