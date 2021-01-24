CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'a anma

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına terörle mücadele eden gerçek bir halk kahramanı olan, hain bir suikasta kurban giden eski Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan’ı aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

UĞUR MUMCU'YA ANMA

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cesaret ve ilkelerinden asla taviz vermeden aydınlığıyla karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen usta araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu, karanlık güçler tarafından katledilişinin 28. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.



