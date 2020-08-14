CHP’den isim anmadan İnce’ye jet yanıt: İddialar ve Gerçekler

“2018 Cumhurbaşkanı adayı” ifadesi kullanılan açıklamada “İddialar ve Gerçekler” denilerek şunlar kaydedildi:

82 MİLYON TL DESTEK: (Kampanyaya destek verilmedi) Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına partimizin verdiği destek 82 Milyon TL’dir.

İDDİA SAHİBİNİN DÜNÜRÜ: (Yakın isimler aday gösterilmedi) CHP’nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Bu potansiyel de yapılan anketler ile belirlenmiştir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de dahil olmak üzere, yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP’li aday gösterilmiştir.

DAVET KABUL GÖRMEDİ: (CHP bilgi akışı sağlanmadı) Seçim günü saat 16.30’da Parti Sözcüsü Sayın Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı adayımızı aramış seçim gecesi sonuçların sayın Genel Başkan’ımızla birlikte genel merkezde izlenmesi noktasında davette bulunulmuş ancak bu davet sayın Cumhurbaşkanı adayımız tarafından kabul görmemiştir. Ayrıca seçimden bir hafta önce genel başkanımızın talimatı ile Genel Başkan Yardımcımız Sayın Onursal Adıgüzel, randevu alarak, seçim günü veri akışının nasıl sağlanacağı yönünde bilgi aktarmak üzere Cumhurbaşkanı adayımızı kaldığı otelde ziyarete gitmiştir. Yaklaşık 3 saatlik bekletmenin ardından Sayın Adıgüzel’e koruması tarafından Cumhurbaşkanı adayımızın görüşmeyeceği bilgisi aktarılmıştır. Ayrıca Genel Merkez Yöneticilerimiz tarafından, kendisine basın açıklaması yapması yönünde yapılan önerilerin, hiçbirinin gereği yerine getirilmemiştir.

ORANLAR LEHİNE: (Kılıçdaroğlu’nun tanıtımı yapıldı) Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Genel Seçim kampanyasının billboardlarda temsil oranı Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 3/1, filmlerde ise 5/1’dir.

SAHİP ÇIKTIK: (Sandıklara sahip çıkılmadı) CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır. Sadece kendisi değil, Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile bu çalışma yürütülmüştür. Gösterilen başarı sayesinde CHP ve Millet İttifakı, daha önceki seçimlerde başarısız olunan birçok seçim bölgesinden milletvekili çıkarmıştır. Kaç sandıkta temsilcimiz olduğu sayısı ise seçimden hemen sonra CHP intranet sisteminde yayınlanmıştır.

HER OY KIYMETLİ: (Kürt seçmenlere teşekkür edilmedi) Genel Başkanımız ve Parti sözcülerimiz seçmenlerimizin inanç ve kökenine bakmadan, hangi partiden olursa olsun, CHP adaylarına oy veren tüm seçmenlere teşekkür etmiştir.

‘Makam merakımız yok’

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, İzmit Belediyesi Araç Tanıtım ve Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı’nın hiçbir ferdinde makam ve saltanat merakı yoktur. Gücü veren koltuk değil milletin kendisidir” dedi.