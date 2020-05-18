CHP’den salgından çıkış önerileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün düzenleyeceği basın toplantısında, koronavirüs salgınından çıkış sürecinde alınması gereken tedbirlere ilişkin partisinin önerilerini açıklayacak. Kılıçdaroğlu, iktidara 16 maddelik çağrı yapacağı basın toplantısında, “özerk kurulların bağımsızlığının güvence altına alınması” ve “israfa son verilmesi” vurgularında bulunacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından saat 13.00’te CHP lideri Kılıçdaroğlu kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu koronavirüs salgınından çıkış sürecine ilişkin olarak partisinin önerilerini sıralayacak. Kılıçdaroğlu “Buhrandan Çıkış Çağrısı” başlıklı açıklamasında, iktidara 16 maddelik çağrıda bulunacak. Ekonomideki son gelişmelerin üzerinde durması beklene Kılıçdaroğlu, sorunların çözülebilmesi için atılması gereken adımlara yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak.

‘İsrafa son verin’

CHP liderinin ayrıca, ekonomi alanındaki özerk kurulların bağımsızlığının önemini vurgulayacağı da bildirildi. “Kamuda israfa son verilmesi” çağrısı yapacağı aktarılan Kılıçdaroğlu’nun, sıklıkla gündeme getirdiği Siyasi Ahlak Yasası’nın bir an önce çıkarılması için parlamentoda bulunan siyasi partilere çağrı yapacağı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin IMF’den borç alıp almayacağı tartışmalarına yönelik de yeni değerlendirmeler yapacağı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde, farklı sektörden temsilcilerle çok sayıda video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu 16 maddelik öneri paketini hem partisinden uzmanlar hem de video konferans görüşmelerinden aldığı notlardan da faydalanarak hazırladı. Böylece, parti sözcüleri tarafından da gündeme getirilen ve kanun teklifi olarak TBMM’ye de sunulan öneriler Kılıçdaroğlu tarafından madde madde sıralanmış olacak. Salgın sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili iktidara 13 maddelik çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, salgından çıkış sürecine ilişkin olarak da ilk ağızdan böyle bir açıklama yapmayı, “siyasi ve vicdanı sorumluluk” olarak gördüğü aktarıldı.

‘Evladımıza sahip çıkacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmasını engellediği iddiasıyla tutuklanmasıyla ilgili Adana’ya heyet gönderdi. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında, Gençlik Kolları Genel Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın da yer aldığı heyet dün Adana’ya gitti. Kılıçdaroğlu da Yıldırım’ın ailesini telefonla aradı. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, “Biz CHP olarak evladımıza sahip çıkacağız, moralinizi bozmayın, evladımız hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur. Sizin yanınızda olacağız” dedi. -ANKARA Milliyet