06.09.2020 - 13:34 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi.
Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Gülhane'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen sergiyi dolaştı.
Pandemi nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor.
Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.
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