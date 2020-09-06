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06.09.2020 - 13:34 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat  temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi
Erdoğan, "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi
Erdoğan, "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi
Erdoğan, "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi
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Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Gülhane'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından  Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen sergiyi dolaştı.

Pandemi nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının  eseri yer alıyor.

Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist  beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden  oluşuyor.

 

 

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