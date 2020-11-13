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13.11.2020 - 11:53 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üzerinden geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak helikopter pistine geçti. Erdoğan'ın helikopteri Tekirdağ'daki program için buradan hareket etti. Erdoğan, Tekirdağ'a giderken Karadeniz'e hareket için Haydarpaşa açıklarında bulunan Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti.

 

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