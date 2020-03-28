MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
ABONE OL
28.03.2020 - 19:08 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'den gelip karantina altında bulunurken sevk edildiği hastanede doğum yapan Sevda Gül'ü telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta KKTC'den gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik eden Erdoğan, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu: Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma varİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hükümetin aldığı kararlar sonrasında toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma olduğunu açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs salgınından sonra fiyatı ikiye katlandı! Bağışıklığı güçlendiriyor

Corona virüs salgınından sonra fiyatı ikiye katlandı! Bağışıklığı güçlendiriyor

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

BUDO seferleri corona virüs tedbirleri kapsamında durduruldu

BUDO seferleri corona virüs tedbirleri kapsamında durduruldu

Sıradaki Haber