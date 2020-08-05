05.08.2020 - 15:03 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.
Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.