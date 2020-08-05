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05.08.2020 - 15:03 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

 

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