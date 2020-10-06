Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'sen kimsin' diyerek sert çıktı: Hadsizlik, edepsizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Milletin evini bu gazi mekanı teşrif eden siz değerli hocalarımıza hoş geldiniz diyorum. Tüm Diyanet mensuplarımıza selamlarımı gönderiyorum. Tüm imamlarımızın müezzinlerimizin, kuran kursu hocalarımızın, vaiz, vaize ve müftülerimizin camiler ve din gönüllüleri haftasını tebrik ediyorum. Minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum.



Yaşadığımız onca provokasyona rağmen milletimizin birlik-beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı göz ardı edilemez. 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır.

Diyanet camiamız sadece camilerde değil insani yardım eğitim faaliyetlerinde, yabancı sapkınlıklarla mücadelede büyük faaliyet gösteriyor. Diyanet personelimiz koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelede fedakarca görev yaptı.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamak kul hakkına girmektedir. Hiçbir vatandaşımızın bile isteyerek bunu yapacağına inanmıyorum.

Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz rezervini keşfettik. Doğu Akdeniz'de de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından güzel haberler almayı umut ediyoruz. Salgın günlerinde milletimize umut vermenin yanı sıra daha büyük keşifler için umudumuzu arttırdı.

Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur. Ayasofya’nın ibadete açılması, 86 yıllık mücadelenin en tatlı meyvesidir.

Diyanet camiamız sadece camilerde değil insani yardım eğitim faaliyetlerinde, yabancı sapkınlıklarla mücadelede büyük faaliyet gösteriyor. Diyanet personelimiz koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelede fedakarca görev yaptı.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamak kul hakkına girmektedir. Hiçbir vatandaşımızın bile isteyerek bunu yapacağına inanmıyorum.

Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz rezervini keşfettik. Doğu Akdeniz'de de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından güzel haberler almayı umut ediyoruz. Salgın günlerinde milletimize umut vermenin yanı sıra daha büyük keşifler için umudumuzu arttırdı.

Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur. Ayasofya’nın ibadete açılması, 86 yıllık mücadelenin en tatlı meyvesidir.

Türkiye dini hak ve özgürlükler konusunda örnek bir tutum sergilerken batıda aksi bir tutum var. Uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş Batı ülkelerinde, ırkçılık, ayrımcılık İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor.

Açık ve net söylüyorum. Bugün pek çok batı ülkesinde İslam ve Müslüman düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye ediliyor. Medya adeta bu örgütlerin halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmektedir. Bugün görmezden geldikleri sorunlar yarın daha büyük felaketler olarak karşılarına çıkacaktır.

Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır.

(Macron'a sert sözler)

Müslümanlara saldırmak Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun.

Fransız Devlet Başkanı olarak 'İslam'ın yapılandırılması'ndan bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir. Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz.

Avrupa'da yaşayan müslümanların canı, malı o ülkelere emanettir. Böyle bir provokasyona sessiz kalamayız. Kutsallara laf söylerken kılı kırk yarmalılar.