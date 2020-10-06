Son dakika... Dünyaya ilan edildi! Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir." dedi.

Erdoğan, "Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız." dedi.

KAPALI MARAŞ PERŞEMBE GÜNÜ AÇILIYOR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın perşembe günü açılacağını söyledi. Tatar, 'Somut adım atıyoruz, fiilen çalışmasını başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde başlatacağız. Halkımız sahilden istifade edecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili, 'Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz. Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır' açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN VE TATAR'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan açıklamasında, 'Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur. Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.' dedi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Meşru haklarımızı korumakta sonuna kadar kararlıyız. Kıbrıs'ta artık su sıkıntısı korkusu yaşamıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kısa sürede tamiratı bitirip tekrar su verdik. Proje başlı başına bir mühendislik harikası. 108 günde deniz altındaki arıza giderildi ve bugün tekrar KKTC'ye su vermeye başlıyoruz.

'Biz bu işi yaparız' dedik ve yaptık. Kısa sürede tamiratı bitirip tekrar su verdik.

Su hayattır, su medeniyettir, su azizdir diyen bir anlayışla kolları sıvadık. Daha işin başındayken kimileri bunun mümkün olmadığını söyledi. Yola koyulduk. Kıbrıs'ın bu sıkıntısını çözmek de bize nasip oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temin projesini 2015'te tamamlayıp hizmete sunduk.

(Ersin Tatar'dan Kapalı Maraş açılması)

Kapalı Maraş'ın yeniden açılması konusuyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Barış Harekatı ardından Maraş da kendi kaderine terk edilmişti. 90'lı yıllarda defalarca masaya getirilmesine rağmen Rum Kesimi nedeniyle neticeye kavuşturulamamıştır.

2019'da halkımıza verdiğimiz sözlerden birisi Kapalı Maraş'ın açılmasıydı. Çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz. Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz.