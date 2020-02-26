Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısında büyük sürpriz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Grup Toplantısı'nda partililer tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Erdoğan, doğum günü için hazırlatılan videoyu izledikten sonra kürsüden partililere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Özellikle hazırlanan bu sürpriz gerçekten çok kısa da olsa benim için çok çok duyguluydu. İşte bu klipte izlediniz. Kitap, su, simit... Bunlar çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Videoda güzel tespitler vardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.