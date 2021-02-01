MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı
ABONE OL
01.02.2021 - 18:19 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı

 

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen, seri üretim dünyanın ilk 4. seviye elektrikli sürücüsüz otobüsü Atak Electric'in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Atak Electric'in özelliklerinin yer aldığı infografiğe de yer verdi.

İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Canım fedaOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mehmet Gezer (18), şiddetli rüzgar nedeniyle ipi kopan Türk bayrağını görünce 4 metre yükseklikteki tentenin demirlerine tırmanıp bayrağı düzeltti. Gezer, "Bu hareketimden dolayı gururluyum. Bayrağımıza canım feda" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki deprem fırtınası sonrası ünlü uzmandan uyarı

İzmir'deki deprem fırtınası sonrası ünlü uzmandan uyarı

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Edirne'de sağanak yağış! Akarsuların debisi yükseldi

Edirne'de sağanak yağış! Akarsuların debisi yükseldi

Sıradaki Haber