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06.09.2020 - 14:27 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor.

Basına kapalı görüşme, saat 14.10'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Libya Başbakanı Fayiz es-Serracı kabulü başladı

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