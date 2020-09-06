06.09.2020 - 14:27 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.
Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor.
Basına kapalı görüşme, saat 14.10'da başladı.
Avcılar’da feci kaza! Mermerle beraber arabanın üzerine yığıldıİstanbul Avcılar’da mermer dükkânında kucağında mermer parçaları ile çıkan bir gence hızla gelen araç çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, aracın çarptığı genç metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.