Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Fransa'daki terör saldırısına kınama

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki terör saldırısını kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Oktay, şunları kaydetti:

"Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum. Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz. Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekun dayanışma çağrımızı yineliyorum."