Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Öğretmenler Günü mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Güzel ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutmayacağız. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.