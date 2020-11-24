24.11.2020 - 11:32 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Öğretmenler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Güzel ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutmayacağız. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.
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