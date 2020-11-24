MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Siyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Öğretmenler Günü mesajı
ABONE OL
24.11.2020 - 11:32 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Öğretmenler Günü mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Güzel ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutmayacağız. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Öğretmenler Günü mesajı

Tam 45 yaşında! Gözü gibi bakıyor... Hepsini reddetti!Manisalı iş kadını Deniz Alya Eryılmaz (34), eşi tarafından kendisine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alınan ve halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 1975 model Murat 124 marka otomobiliyle yakından ilgileniyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler Kandilli Rasathanesi - AFAD listesi | Son depremler haritası

Son depremler Kandilli Rasathanesi - AFAD listesi | Son depremler haritası

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Son dakika! Kaşıkçı’nın 30 yıllık arkadaşı konuştu: Kahtani ailesi tehdit ediyordu!

Son dakika! Kaşıkçı’nın 30 yıllık arkadaşı konuştu: Kahtani ailesi tehdit ediyordu!

Sıradaki Haber