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23.02.2021 - 01:46 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

 

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat Milletvekili, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bağımsız Türk yargısının bu ahlaksızı en ağır şekilde cezalandıracağından şüphemiz yoktur. Biz de sürecin yakinen takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kişilik haklarına yönelik saldırılara her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirten Oktay, "Buna müsaade etmemekte kararlıyız. Birileri sussa da biz bu seviyesizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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