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25.10.2020 - 18:21 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Wilders'a tepki: Utanç verici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Wilders'a tepki: Utanç verici

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her gün Avrupa'nın farklı bir köşesinden gelen yeni bir İslam ya da Türkiye karşıtlığı hezeyanıyla karşılaştıklarını belirtti. "Sözde 'Özgürlük Partisi' lideri Wilders'ın paylaştığı hadsiz görselin de bunun sınırı aşan son örneği olduğunu" vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını 'Erdoğan düşmanlığı' üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa'da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır."

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