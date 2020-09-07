07.09.2020 - 15:43 | | AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Son dakika... Vaka sayılarındaki artış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrıSon dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni"nde konuştu. Maske, temizlik ve mesafe kuralına uymaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım. Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor' dedi.