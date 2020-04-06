Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.18'de başladı.

Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüse karşı alınan tedbirlere ne kadar uyulduğunu ve bundan sonraki süreçte ne yapılması gerektiği paylaşması bekleniyor.

Toplantıda, corona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler detaylı biçimde masaya yatırılacak. Alınan ilave tedbirlerin sonuçları da değerlendirilecek.

Kabine toplantısında terörle mücadele ile gündemdeki ulusal ve uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.