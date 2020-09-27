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27.09.2020 - 11:35 | | AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Türkiye saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Türkiye saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır'

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini, barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Kalın, "Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

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