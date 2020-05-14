MHP lideri BahÃ§eli, Twitter hesabÄ±ndan gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n hayatlarÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸini belirten Devlet BahÃ§eli, "Ä°Ã§inden geÃ§tiÄŸimiz ve bÃ¼tÃ¼n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸimiz koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± hayata bakÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±, sosyal ve toplumsal iliÅŸkilerimizi, siyasi ve ekonomik iletiÅŸimimizi mÃ¼essir derecede tayin, hatta tevzi ve teÃ§hiz etmektedir. Yeni Normalin tesiri Eski Normalden farklÄ± olacaktÄ±r. KÃ¼resel dÃ¼zeyde hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren hastalÄ±k sosyal mesafeleri geniÅŸletirken, dÃ¼ÅŸÃ¼nce kalÄ±plarÄ±nÄ±, duygu kalibrelerini, duyuÅŸ ve duruÅŸ kalitelerini fazlasÄ±yla etkilemektedir. Buna yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±k yapan, geleceÄŸin ufkunu basiretle analiz eden Ã¼lkeler diÄŸerlerine fark atacaktÄ±r ifadelerini kullandÄ±.

TOPRAÄžIN DÄ°LÄ°NÄ° VE DÄ°MAÄžINI BÄ°LEN BÄ°RÄ°SÄ°YÄ°MÂ

BahÃ§eli, beÅŸeriyetin Ã¶nceliklerinin, ihtiyaÃ§lar hiyerarÅŸisi deÄŸiÅŸim kulvarÄ±nda olduÄŸunu aktardÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Her ÅŸeyden Ã¶nce insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte gÄ±da gÃ¼venliÄŸi Ã¶nem piramidinin zirvesine tÄ±rmanmÄ±ÅŸtÄ±r. TarÄ±m istikbalin, hatta istiklalin temincisidir. TopraÄŸÄ±n bereketi birlik, dirlik ve gÃ¼venliÄŸin farikasÄ±dÄ±r. TopraÄŸÄ±n dilini ve dimaÄŸÄ±nÄ± bilen birisiyim. Ã‡iftÃ§ilerimizin meselelerini, beklentilerini, hedeflerini yakÄ±ndan takip eden bir maziye ve mÃ¼ktesebata sahibim. Tarlalara ekilen yalnÄ±zca tohum deÄŸildir. Bundan daha fazlasÄ± olan umuttur, hayaldir, yÃ¼rektir, emektir, gÃ¶nÃ¼ldÃ¼r. Ã‡iftÃ§ilerimiz TÃ¼rk milletinin Ã¼mit Ã§eÅŸmesi, Ã¼rÃ¼n ve Ã¼retim meÅŸalesidir. Onlar Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsa biz doyarÄ±z. Onlar varsa biz ayakta kalÄ±rÄ±z. koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± Ã§iftÃ§ilerimizin bizce malum ve aÅŸikÃ¢r olan paha biÃ§ilemez Ã¶nemlerini daha da temellendirmiÅŸ, kÃ¶kleÅŸtirmiÅŸ, kemikleÅŸtirmiÅŸtir dedi.

KREDÄ° EKÄ°P BORÃ‡ BÄ°Ã‡MEK GERÄ°DE KALMALIDIR

TÃ¼rkiyenin stratejik ve mukayeseli Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tarÄ±mda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen BahÃ§eli, ÅŸu ifadelere yer vekrdi:

"GeleceÄŸin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tesisi tarÄ±m-sanayi entegrasyonu ile tarÄ±msal Ã¼rÃ¼nler iÃ§in uygun pazarlar oluÅŸturulmasÄ±ndan geÃ§mektedir. Tarih geriye sarmamÄ±ÅŸ, aksine ana yataÄŸÄ±nÄ± bulmuÅŸ ve akÄ±ÅŸÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡iftÃ§ilerimizin sorunlarÄ± vardÄ±r. BunlarÄ±n etap etap Ã§Ã¶zÃ¼lmesi de memnuniyet vericidir. Åžu zorlu gÃ¼nlerde hÃ¼kÃ¼metin Ã§iftÃ§ilerimize yÃ¶nelik adÄ±m ve kararlarÄ± yerindedir, deÄŸerlidir. Ãœretim maliyetlerinin aÅŸaÄŸÄ±lara Ã§ekilmesi, finansman sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n giderilmesi temennimdir. TopraÄŸÄ± kucaklayan eller dualÄ±dÄ±r, her takdirin ve Ã¶vgÃ¼nÃ¼n Ã¼stÃ¼ndedir. Ã‡iftÃ§ilerimiz, topraÄŸÄ± sevdayla yoÄŸurup emekle iÅŸleyenlerdir. Uyanan toprak kÄ±rÄ±k ve kÄ±rgÄ±n dÃ¼ÅŸleri nimet ihtiÅŸamÄ±yla diriltecek, tertemiz niyetleri engin baÄŸrÄ±nda tÄ±pkÄ± bir ana gibi toparlayacaktÄ±r. Kredi ekip borÃ§ biÃ§mek geride kalmalÄ±dÄ±r. TÃ¼rk Ã§iftÃ§isi hak ettiÄŸi seviyelere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye buna muktedirdir. Ã‡iftÃ§ilerimizi istismar edenler ise hayatlarÄ±nda nadasa ayak basmayan, harmana girmeyen, tarlada gÃ¶zleri nemli veya sevinÃ§li bir Ã§iftÃ§imizi gÃ¶rmeyenlerdir. TopraÄŸÄ±n dilini bilen TÃ¼rk milletinin Ã¶z ve Ã¶zgÃ¼n milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yaÅŸatanlardÄ±r. Dil aynÄ±dÄ±r ve asÄ±llardÄ±r TÃ¼rkÃ§edir. Dil demek medeniyet demektir. Dil demek kÃ¼ltÃ¼r ÅŸelalesi, mensubiyet ÅŸerefi demektir. Toprak vatan, dil varlÄ±ktÄ±r. Ä°kisi de TÃ¼rk milletinin onur vahasÄ±dÄ±r. DuruÅŸumuz, anÄ±tlara TÃ¼rkÃ§eyi irfanla dokuyan ecdadÄ±mÄ±zÄ±n duruÅŸudur. Dilimiz, 743 yÄ±l Ã¶nce yerkÃ¼reyi TÃ¼rkÃ§e kavrayan KaramanoÄŸlu Mehmet Beyin dilidir. DÃ¼nyaya, hadiselere TÃ¼rkÃ§e bakÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kaynaÄŸÄ± tarih kadar eskidir. TÃ¼rkÃ§e var olduÄŸu sÃ¼rece TÃ¼rk milleti de var olacaktÄ±r."

"14 MayÄ±s DÃ¼nya Ã‡iftÃ§iler GÃ¼nÃ¼nde bÃ¼tÃ¼n Ã§iftÃ§ilerimizi hÃ¼rmetle selamlÄ±yor, samimiyetle kutluyorum. Tava gelen toprak gibi, tavÄ±nda dÃ¶vÃ¼len demir gibi, onlarÄ±n mÃ¼stahak olduklarÄ± dÃ¼zeylere ulaÅŸacaklarÄ±na inanÄ±yor, Ã¼zerimize ne dÃ¼ÅŸÃ¼yorsa yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ veriyorum diyen BahÃ§eli, TÃ¼rkÃ§enin geliÅŸmesinde emeÄŸi olan ecdada Allahtan rahmet dileklerini, yaÅŸayan TÃ¼rkÃ§e sevdalÄ±larÄ±na da selamlarÄ±nÄ± iletti. BahÃ§eli ayrÄ±ca, tÃ¼m eczacÄ±larÄ±n 14 MayÄ±s EczacÄ±lar GÃ¼nÃ¼nÃ¼ de tebrik etti.

TERÃ–RÃœN KÃ–KÃœ KAZINACAKTIR

BahÃ§eli, Vanda Vefa Sosyal Destek Grubuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin, "VanÄ±n Ã–zalp ilÃ§esinde karantinaya alÄ±nan bir mahalleden dÃ¶nen Vefa Sosyal Destek Grubunun iÃ§erisinde bulunduÄŸu araca saldÄ±rÄ±p iki kardeÅŸimizin ÅŸehadetine neden olan hainleri lanetliyor, ÅŸehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ä°nanÄ±yorum ki, terÃ¶rÃ¼n kÃ¶kÃ¼ kazÄ±nacaktÄ±r"Â dedi.