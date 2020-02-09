‘Dilekçe Bilgi Sistemi’ için ilk adım atılıyor

Zirvede “Ulusal Dilekçe Bilgi Sistemi” olması halinde kurumların buna nasıl dahil olacağı sorusuna yanıt aranacak. Zirve, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un himayesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılacağı zirvede TBMM’den Dilekçe, İnsan Hakları ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları, CİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Etik Kurulu Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Bilgi Edinme Başkanlığı katılacak.