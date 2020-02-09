09.02.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara
‘Dilekçe Bilgi Sistemi’ için ilk adım atılıyor
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçişle birlikte vatandaşların dilekçeyle şikâyette bulunduğu sorunların çözümü, hak kayıplarının önlenmesi amacıyla harekete geçen TBMM Başkanlığı, “dilekçe zirvesi”ni 12 Şubat’ta topluyor.
Zirvede “Ulusal Dilekçe Bilgi Sistemi” olması halinde kurumların buna nasıl dahil olacağı sorusuna yanıt aranacak. Zirve, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un himayesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılacağı zirvede TBMM’den Dilekçe, İnsan Hakları ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları, CİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Etik Kurulu Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Bilgi Edinme Başkanlığı katılacak.