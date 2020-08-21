Doğal gaz müjdesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajda hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok' dedi.