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21.08.2020 - 17:07 |

Doğal gaz müjdesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş paylaşım

Türkiye ve dünyanın merakla beklediği büyük müjde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından belli oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle büyük müjdeyi duyuran Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusu bölgesinde 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu resmen açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından doğal gaz keşfine ilişkin son dakika paylaşımı geldi.

Doğal gaz müjdesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajda hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok' dedi.

Doğal gaz müjdesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş paylaşım

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    Bakan Berat Albayrak: Surda bir gedik açtıkVe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip tarihi müjdeyi açıkladı. Türkiye Karadeniz'de doğal gaz keşfetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan doğal gaz keşfi sonrası son dakika paylaşımında bulundu.
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