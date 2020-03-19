DSÖ’den CHP’ye virüs sunumu

Toplantıda önlem amaçlı birbirleriyle tokalaşmayan katılımcılara görevliler tarafından kolonya sunuldu. DSÖ heyeti toplantıda, “Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 Salgını Durum Güncellemesi ve Öncelikli Eylemler” başlıklı bir sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre sunumda “salgının hangi ülkeleri nasıl etkilediği”, “yayılma hızının ne olduğu” ve “devletlerin algı tedbirler” ile ilgili olarak bilgiler paylaşıldı. Bu kapsamda, virüsün Türkiye’deki yayılma hızının, dünya ortalamasına göre normal değerlendirilecek düzeyde seyrettiği vurgulanırken, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirlere de bir eleştiri getirilmedi.



‘Temas halindeyiz’



DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu Türkiye’de bütün paydaşların yakın iş birliği içinde çalıştığını, hükümetin sürece dahil olduğunu belirterek, “Başından beri Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyiz. Türk yetkililerinin de bu durumdaki en iyi uygulamalardan, önerilerden ve tavsiyelerden faydalanmasını sağlamak istiyoruz” dedi. Ursu, “gece gündüz kahramanca çalışan bütün sağlık çalışanlarını” tebrik etti. Ursu, koronavirüs testleriyle ilgili bir soruya, “DSÖ bütün şüpheli vakaların ve şüpheli vakalarla temas halinde ve semptom gösteren kişilerin test edilmesini öneriyor. Kaynakların en uygun şekilde kullanılması önemli. Bu yüzden DSÖ herkesin test edilmesini önermiyor” yanıtını verdi.