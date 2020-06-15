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15.06.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

Erdoğan, El-Mişri’yi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Sarrac’ı ağırlamasının ardından Libya siyasetinin önemli isimlerden Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’yi de ağırladığı öğrenildi.

Erdoğan, El-Mişri’yi ağırladı
KIVANÇ EL Ankara

İstanbul’da Vahdettin Köşkü’ndeki görüşmede tüm alanlarda iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Erdoğan’ın “Libya’ya ekonomik, altyapı ve devlet kurumlarının kalkınmasında istikrarın sağlanması için desteğimiz sürecek” mesajını ilettiği öğrenildi. El-Mişri, yaptığı son açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Türkiye ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının ardından daha güçlü hale geldiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.
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