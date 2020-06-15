Erdoğan, El-Mişri’yi ağırladı

İstanbul’da Vahdettin Köşkü’ndeki görüşmede tüm alanlarda iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Erdoğan’ın “Libya’ya ekonomik, altyapı ve devlet kurumlarının kalkınmasında istikrarın sağlanması için desteğimiz sürecek” mesajını ilettiği öğrenildi. El-Mişri, yaptığı son açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Türkiye ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının ardından daha güçlü hale geldiğini söylemişti.