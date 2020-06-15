15.06.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara
Erdoğan, El-Mişri’yi ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Sarrac’ı ağırlamasının ardından Libya siyasetinin önemli isimlerden Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’yi de ağırladığı öğrenildi.
KIVANÇ EL Ankara
İstanbul’da Vahdettin Köşkü’ndeki görüşmede tüm alanlarda iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Erdoğan’ın “Libya’ya ekonomik, altyapı ve devlet kurumlarının kalkınmasında istikrarın sağlanması için desteğimiz sürecek” mesajını ilettiği öğrenildi. El-Mişri, yaptığı son açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Türkiye ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının ardından daha güçlü hale geldiğini söylemişti.
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