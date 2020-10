Ersin Tatar Milliyet’e konuştu: KKTC gerçeğini dünya kabul etmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın KKTC gerçeğini kabul etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Dünya kabul etmeli ve ambargo kalkmalı. KKTC’yi 5 yılda dünyaya tanıtacağımı söyleyemem. Ancak Türkiye’den Libya ve Pakistan’ı resmi ziyaret etmek için yardım isteyeceğim” dedi.



‘İki eşit devlet’



“Federasyon görüşmeleri sayesinde bugünlere kadar geldik. Çok denendi olmadı” ifadelerini kullanan Tatar, şunları söyledi: “Madem Türkiye de diyor ki ‘iki eşit devlet üzerine görüşelim’, benim için de çok yerinde bir karar. Yeni müzakere sürecinde de Rumlara toprak verilmesi söz konusu olmayacak. BM’nin bu parametre değişikliğini kabul etmesi kolay olmayacak. Biz yeter ki sağlam duralım, ne istediğimizi bilelim. Günün sonunda onlar buna uymak zorundadır, herhangi bir yaptırım güçleri yok. Müzakere masasında olmak ve aksi bir durum olursa orada görüşmeleri sonlandırmak niyetindeyim. Yanlışı göğüsleyecek, doğrunun altına imzamı atacağım” diye konuştu. Müzakere sürecinin bir anlamı olmadığı için, Maraş’ın müzakerelerde ellerini güçlendiremeyeceğini belirten

Tatar, kesin bir şey yokken sivil statüye geçilmesinden yana olmadığını, askerin bölgede sağladığı güvenliğin önemini vurguladı.



Seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapan Ersin Tatar, 5 yıllık yol haritasını Milliyet’e anlattı.



‘Türkiye ile uyum’



Tatar, Türkiye ile ilişkiler konusunda “Arzu edilmeyen noktadaydı. Bu zarardan başka bir şey getirmedi. Göreve gelmemle ilişkilerimizi düzelttik ve daha iyi bir noktaya ulaştıracağız. Federal temelli bir anlaşmanın umut vermediği, dolayısıyla da federasyonu artık görüşmememiz gerektiğini ifade ediyoruz. Türkiye de aynı şekilde ifade ediyor. Türkiye ile uyum içinde çalışmak bizim elimizi güçlendirir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın “Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor” sözlerine ilişkin de Tatar, “Hiçbir parametre gökten zembille inmiş değil. Türkiye’nin bir ağırlığı var ve BM’ye gerekli cevabı verecek diye düşünüyorum. Bizim politikamız gerçeklere bağlı. BM’nin bu parametre değişikliğini kabul etmesi kolay olmayacak. Biz yeter ki sağlam duralım, ne istediğimizi bilelim. Günün sonunda onlar buna uymak zorunda kalacak. İlk etapta farklı düşüncelerini ortaya koyabilirler fakat herhangi bir yaptırım güçleri yok” dedi.



‘Konut satışlarının artmasını bekliyoruz’



“KKTC’yi güçlendirmemiz lazım” diyen Tatar, kurum ve kuruluşların alt yapısı, ekonomik yapısı ve halkın refahı için de yıllardır uğraştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Çok mesafe katettik. Pandemi ve dövizin geldiği nokta bizi sıkıntıya soktu. Dünyanın her yerinde durum buna benzer. Turizm adası olan KKTC’de de, turizm faaliyetleri durma noktasında, diğer sektörler de bunun ekonomik etkisi altında. Keza eğitim sektörü de etkilendi. Ancak pandemiyi iyi yönettik, hem turizm hem de eğitim açısından umutluyum. Pandemiden sonra KKTC’deki konut satışlarının artmasını bekliyoruz” diye konuştu.



‘KKTC payını alacak’



Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de olduğu gibi büyük bir rezerv bulunması beklentisi olduğunu vurgulayan Tatar, “2020’de yeni bir rezerve ulaşılmış değil. Doğu Akdeniz’de, herkes hakkını hukukunu aradığı gibi Türkiye de arayacak. Haritalar belli ve açık, kimse Türkiye’ye ‘bölgeden çek git’ diyemez. Hazırlığımız tam. KKTC de bu zenginlikten payını alacak” ifadelerini kullandı.



Deniz üssü



KKTC’nin Geçitkale Havaalanı’nı İHA/SİHA’ların kullanımına açmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri için adada bir deniz üssü inşa edeceği yönündeki iddialara ilişkin ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kesin bir bilgi ve bugün yarın inşa edilecek diye bir durumun olmadığını ifade etti. Ancak askeri kanadın bu durumu değerlendirdiğini söyledi.



‘Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor’



Tatar, “Maraş’ın sahil şeridi açıldı. Sivil statüye geçilmesi için bakanlar kurulu kararı gerekiyor. Kesin bir şey yokken sivil statüye geçilmesinden yana değilim. Şu an asker bölgenin güvenliğini sağlıyor, statü değişikliği ile bu mümkün olmayacak. En önemli karar açılışın yapılmasıydı ve açtık. Maraş’ın KKTC’ye katkısı turizm olacak” dedi.



Şentop ve Çavuşoğlu ile görüştü



Tatar, resmi ziyareti kapsamında dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile makamında görüştü. KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü’nün de bulunduğu görüşmenin ardından Şentop, Tatar ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi. Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da Sheraton Otel’de kabul etti.



RUMLARIN OYUNU



Kıbrıs’ta, yeni dönemle birlikte garantör Türkiye ve KKTC’nin değişim dönüşüm sürecine girdiğinin altını çizen Tatar, şöyle konuştu: “İki eşit devlet, egemen eşitliğe dayalı modeli benimseyeceğiz. Bu da her iki devlet kendi kendini yönetebilir anlamına geliyor. Federal sistem Rumların oynadığı bir oyuna dönüştü. Bunun getireceği üniter yapı içerisinde de Türkiye’ye yer yoktur. Bizim savunduğumuz politika da özü itibariyle; Kıbrıs Türkü’nün kendi kendini yönetme hakkı, Türkiye’nin adadaki askeri varlığı ile garantörlük hakkının devamını içermektedir. (Mustafa) Akıncı biliyordu ki, federasyon üzerinde

ortaklaşılırsa Türkiye’nin garantörlük hakları sıfırla çarpılacaktı.



Bu göze alınarak müzakerelere başlandı, Rum tarafı onu bile kabul etmedi. Benim niyetim görüşme masasında olmaktır. Kendimize güveniyor, ne istediğimizi biliyoruz. Müzakere masasında olmak ve aksi bir durum olursa orada görüşmeleri sonlandırmak niyetindeyim. Hiç gitmemek doğru değil. Görüşmeden kaçılırsa daha fazla üstümüze gelecekler. Yanlışı göğüsleyecek, doğrunun altına imzamı atacağım. Ancak yarım asırdır devam eden federasyon görüşmeleri hata değildi. Onun sayesinde bugünlere kadar geldik. Çok denendi olmadı. Madem Türkiye de diyor ki iki eşit devlet üzerine görüşelim, benim için de çok

yerinde bir karar. Rumlara toprak verilmesi söz konusu olmayacak.”



Tatar, “KKTC gerçeğini dünya kabul etmeli ve ambargo kalkmalı. KKTC’yi 5 yılda dünyaya tanıtacağımı söyleyemem. Ancak Türkiye’den Libya ve Pakistan’ı resmi ziyaret etmek için yardım isteyeceğim” bilgisini verdi.