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26.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Eski MHP’li vekil törenle uğurlandı

Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş için dün TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

Eski MHP’li vekil törenle uğurlandı

Törene; Keleş’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Lütfü Türkkan, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, eski ve yeni milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.

Çankırı’da 1947’de doğan Keleş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlayan Keleş, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çankırı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı görevlerinde de bulunan Keleş, 21. Dönem’de Çankırı Milletvekili olarak Meclis’e girdi. 

Fotoğraflar:  MUSTAFA İSTEMİ Milliyet

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