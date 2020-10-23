MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Fotoğraf karesinden çıkarılan İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü
ABONE OL
23.10.2020 - 07:00 |

Fotoğraf karesinden çıkarılan İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dün Sakarya ve Kocaeli ziyaretleri öncesinde Yalova’daki evinde açıklamalarda bulundu. İnce, gazeteci Bekir Coşkun’un cenaze töreninde Kılıçdaroğlu’nun solunda yer tuttuğu fotoğraf karesinin, kendisinin bulunduğu bölüm kesilerek paylaşmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf karesinden çıkarılan İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü

Fotoğraf karesini kesenleri bölücülükle suçlayan İnce, “O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP’nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş herkes görmüş oldu. Evet, partide bölücüler var. Onların da kim olduğunu, o fotoğrafı yayan kişi, çeken kişi, ona onay veren kişiye bölücülerin kim olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İnce, şöyle devam etti:

“Muhalefet büyümüyor, küçülüyor. Muhalefetin yalanı ‘Bizi saray karıştırıyor. Bize müdahale ediyorlar’ şeklinde bir tavır koyuyorlar. Baktığımızda CHP’nin bir yetkilisi ‘Ben Atatürk demem’ diyorsa bunu kim söyletiyor? Peki kurultayın yetki vermediği kişileri, seçmediği kişileri aynı göreve iki satır yazıyla atıyorsan, bunu kim yapıyor? Azerbaycan konusunda, partiden farklı açıklamalar yapıyorsan bunun sarayla ne alakası var? İskambil kağıdıyla ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorsan kendine bakacaksın. Partinin genel başkanı ile cumhurbaşkanı adayı bir cenazede yan yana gelmiş. Değerli bir ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlarken çekilen fotoğrafı sen kesiyorsan, kendini tartışmaya açıyorsan kendine bakacaksın. Hem hata yapacaksın hem de suçlu arayacaksın. Bölücünün de kim olduğu, yanlışı da kimin yaptığı, kimin karıştırdığı ortadadır.” 

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Dekan, ‘endişeliyiz’ diyerek açıkladı, Bakan Koca uyardı: Türkiye’nin yüzde 40’ı...

Son dakika... Dekan, ‘endişeliyiz’ diyerek açıkladı, Bakan Koca uyardı: Türkiye’nin yüzde 40’ı...

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Ankara'nın gündeminde...

Ankara'nın gündeminde...

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı

Sıradaki Haber