Fotoğraf karesinden çıkarılan İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü

Fotoğraf karesini kesenleri bölücülükle suçlayan İnce, “O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP’nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş herkes görmüş oldu. Evet, partide bölücüler var. Onların da kim olduğunu, o fotoğrafı yayan kişi, çeken kişi, ona onay veren kişiye bölücülerin kim olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İnce, şöyle devam etti:



“Muhalefet büyümüyor, küçülüyor. Muhalefetin yalanı ‘Bizi saray karıştırıyor. Bize müdahale ediyorlar’ şeklinde bir tavır koyuyorlar. Baktığımızda CHP’nin bir yetkilisi ‘Ben Atatürk demem’ diyorsa bunu kim söyletiyor? Peki kurultayın yetki vermediği kişileri, seçmediği kişileri aynı göreve iki satır yazıyla atıyorsan, bunu kim yapıyor? Azerbaycan konusunda, partiden farklı açıklamalar yapıyorsan bunun sarayla ne alakası var? İskambil kağıdıyla ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorsan kendine bakacaksın. Partinin genel başkanı ile cumhurbaşkanı adayı bir cenazede yan yana gelmiş. Değerli bir ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlarken çekilen fotoğrafı sen kesiyorsan, kendini tartışmaya açıyorsan kendine bakacaksın. Hem hata yapacaksın hem de suçlu arayacaksın. Bölücünün de kim olduğu, yanlışı da kimin yaptığı, kimin karıştırdığı ortadadır.”