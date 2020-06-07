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07.06.2020 - 17:51 | | AA

Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Larnaka'da Tuzla Camisi'ne asılan Bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon. Rum yönetimi, adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır."

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