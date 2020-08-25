25.08.2020 - 12:22 |
Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu: 7 vatandaş her yerde aranıyor
7 vatandaşın her yerde arandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketine ilişkin son dakika gelişmeleri anlattı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu arama çalışmalarının 5 ayrı bölümde yapıldığını söyledi. Soylu, 'Sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 7 kişiyi havadan ve karadan aramalar sürüyor' dedi.
GİRESUN'A 2.5 MİLYON LİRALIK KAYNAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon lira kaynak aktaracaklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için tüm kaynakların seferber edildiğini belirtti.
Abdulkadir Selvi'nin muhalefet yorumuGazeteciler Abdulkadir Selvi ve Avni Özgürel CNN Türk'te Uğur Önver'e gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selvi, Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili, muhalefetin iyi bir sınav vermediğini söyledi. Özgürel de, bu konunun Türkiye'de ortak bir mesele olduğu belirterek, 'Bir kere Genel Başkan seviyesinde mesela sayın Kılıçdaroğlu seviyesinde bir tebrik, kutlama ya da memnuniyet ifadesi duymadım ben. Sevinmemiş midir her halde sevinmiştir diye düşünüyorum' dedi.