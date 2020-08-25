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25.08.2020 - 12:22 |

Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu: 7 vatandaş her yerde aranıyor

7 vatandaşın her yerde arandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketine ilişkin son dakika gelişmeleri anlattı.

Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu: 7 vatandaş her yerde aranıyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu arama çalışmalarının 5 ayrı bölümde yapıldığını söyledi. Soylu, 'Sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 7 kişiyi havadan ve karadan aramalar sürüyor' dedi.

GİRESUN'A 2.5 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon lira kaynak aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için tüm kaynakların seferber edildiğini belirtti.

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