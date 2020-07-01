Haluk Koç kimdir, kaç yaşında? CHP'nin Meclis Başkan Adayı Haluk Koç aslen nereli?

Haluk Koç kimdir sorusu siyaset gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. CHP'nin TBMM Başkan adayı olan isim Haluk Koç'un duyurulmasının ardından araştırmalar başladı. 3 Ekim 1954 yılında dünyaya gelen Ahmet Haluk Koç, siyasi kimliğinin yanı sıra Hekimlik kariyeri de bulunuyor. Peki CHP'nin TBMM başkan adayı Haluk Koç kimdir?

HALUK KOÇ KİMDİR?

Türk hekim, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı. 2012–2015 yılları arasında CHP Sözcülüğü görevini sürdüren Koç, 2002–2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde CHP Samsun milletvekili olarak meclise girmiştir.

Ahmet Haluk Koç, 3 Ekim 1954 tarihinde İstanbul'da Zeki ve Nezahat çiftinin çocuğu olarak doğdu. Aslen Samsunludur. 1973 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirmesinin ardından girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni dereceyle bitirerek "İç Hastalıklar Uzmanı" oldu. İç Hastalıkları Uzmanlığını ve Hematoloji Yan Dal Uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalı'nda tamamladı.

1990'da doçent, 1996'da profesör olan Koç, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreterliği ve Kemik İliği Transplantasyonu Alt Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kongre Başkanlığı yaptı. Yurt içi ve yurt dışında, 200'ün üzerinde makalesi yayınlanmıştır.

Siyasi yaşamı

Milletvekilliği

Koç, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun milletvekili olarak meclise girdi. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Samsun milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara 2. bölge milletvekili olarak meclise giren Koç, 22. dönemde Dönemde TBMM Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi, 23. dönem’de ise TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi oldu.

Genel Başkan yardımcılığı ve sözcülüğü

22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesi ile dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine başladı. Fakat 3 Kasım 2010 tarihinde bu görevinden ayrılan Koç, 30 Temmuz 2012 tarihinden itibaren CHP yönetiminde Kamu Politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerine atandı. Parti Sözcülüğü görevini 24 Ocak 2015 tarihinde Selin Sayek Böke'e devretti. Günümüzde halen Parti İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Özel yaşamı

Koç evli ve 2 çocuk babasıdır. 7 Mayıs 2008 tarihinde geçirdiği bir trafik kazasında arabası takla attı ve ameliyat geçirdi