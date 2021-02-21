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21.02.2021 - 22:58 |

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan CHP'ye tepki

Gelen son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'ye tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan CHP'ye tepki

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle: 

1) Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum.

2) 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez.



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