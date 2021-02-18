"Kontrolünü kaybedip 'terbiyesiz' bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. Ve kendisine beş soru sordum, şehit aileleri adına sordum, milletimiz adına sordum. 'Beş soruya cevap ver' dedim, en azından toplum, neyin ne olup olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim ve yine sana söylüyorum o beş sorunun cevabını mutlaka senden alacağım.”

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Gara’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memurları Vedat Kaya ve Sedat Yabalak ile astsubay Semih Özbey, uzman çavuş Hüseyin Sarı, uzman çavuş Ümit Gıcır, er Müslüm Altuntaş, er Sedat Sorgun, er Süleyman Sungur ile Muhammet Salih Kanca’nın ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.