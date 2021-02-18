MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İşin reklamına kaçıyorsun
ABONE OL
18.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İşin reklamına kaçıyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin kongresinde kendisine yönelik sözlerine yayımladığı videoyla yanıt verdi:

İşin reklamına kaçıyorsun

"Kontrolünü kaybedip 'terbiyesiz' bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. Ve kendisine beş soru sordum, şehit aileleri adına sordum, milletimiz adına sordum. 'Beş soruya cevap ver' dedim, en azından toplum, neyin ne olup olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim ve yine sana söylüyorum o beş sorunun cevabını mutlaka senden alacağım.”

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Gara’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memurları Vedat Kaya ve Sedat Yabalak ile astsubay Semih Özbey, uzman çavuş Hüseyin Sarı, uzman çavuş Ümit Gıcır, er Müslüm Altuntaş, er Sedat Sorgun, er Süleyman Sungur ile Muhammet Salih Kanca’nın ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.                                                

 

Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptıTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde drift yaptıktan sonra kaçan ve dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında polis aracına çaptı. Kazanın ardından yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

10 dakikada 1 aşı kuyruğu

10 dakikada 1 aşı kuyruğu

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Enjektörde sorun var

Enjektörde sorun var

Sıradaki Haber