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03.06.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

İYİ Parti’de maskeli ve kolonyalı kongre

İYİ Parti’de koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kongre süreci, 1 Haziran itibarıyla yeniden başlatıldı.

İYİ Parti’de maskeli ve kolonyalı kongre
BAHAR ATAKAN Ankara

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan, YSK Başkanı Muharrem Akkaya ile kongrelerin salgın koşullarını da dikkate alarak yeniden başlatılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapılan Genel İdare Kurulu ile Başkanlık Divanı toplantılarında süreç yeniden değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı’nın, genelgesi de göz önünde bulundurularak, kongrelerin 1 Haziran itibarıyla başlatılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, il ve ilçe kongreleri normalleşme tedbirlerine uygun şekilde yapılmaya devam edilecek. Belediyeler, sağlık kurumları ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak kongre mekanlarında dezenfektasyon yaptırılacak.

Kongrenin yapılacağı yere girişte ve çıkışta kolonya ikram edilecek. Kongre alanına girişlerde ateş ölçümü yapılacak. Kongreye katılan herkesin maske takması zorunlu olacak. Tokalaşma, sarılma ve benzeri fiziki temaslarda kaçınılacak.

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