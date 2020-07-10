İYİ Partili Levent Özeren’in çirkin sözlerine tepki yağdı

Özeren’e yönelik tepkiler, sosyal medyada, “#AhlaksızsınLeventÖzveren” etiketiyle ilk sıraya oturdu. Tepkiler karşısında geri adım atan Özveren, paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı. Özveren, kendisini eleştirenleri de “Algı ve linç operasyonu başlatmışlar” diye hedef aldı.

‘Seviyesizlik’

Semiha Yıldırım’a yönelik çirkin paylaşıma AK Parti’den de tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım’a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece” ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi’yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gözaltına alındı

Öte yanda Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan Levent Özeren, Bursa’da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.