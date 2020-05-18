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18.05.2020 - 07:00 | | Kıvanç El / ANKARA

Kabine bugün toplanıyor! Seyahat yasağı değerlendirilecek

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bugünkü toplantısında dört günlük bayram tatilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı ve bayram sonrası seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağının karara bağlanması bekleniyor.

Kabine bugün toplanıyor! Seyahat yasağı değerlendirilecek
Kıvanç El / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün telekonferans yöntemiyle 8’inci kez  gerçekleşecek Kabine toplantısında normalleşme süreci ile ilgili yeni kararlar alınacak. Erdoğan, daha önce koronavirüs tedbirlerine tam uyulması durumunda “Ramazan’ın ardından çifte bayram yaşayacağız” açıklaması yapmıştı.

Bugünkü toplantıda geçtiğimiz hafta açılan AVM’lerdeki bir haftalık uygulamalar, 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinlerinin uygulanmasına dair konular değerlendirilecek. Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirde duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak. Aynı zamanda seyahat yasağının uygulandığı 14 büyükşehir ve Zonguldak’taki durum da toplantıda değerlendirilecek.

Seyahat yasağının 28 Mayıs itibariyle tamamen kaldırılabileceği ya da sadece birkaç ilde uygulanabileceği ifade ediliyor. İlk etapta özel araçla seyahatten ziyade uçak, tren, otobüslerde kontrollü olarak seyahat edilmesi yönünde adım atılabileceği de değerlendiriliyor. Kabinede tüm bu konular değerlendirilerek seyahat yasakları konusunda bir karar verilecek.

Bayramda kısıtlama

Toplantıda önümüzdeki hafta bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması da gündeme gelecek. Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu’nun uyarısıyla büyükşehirlerde Ramazan Bayramı’nda dört günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor. Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Toplantıda özellikle bayram sonrası hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu ve tatil bölgelerinde alınacak tedbirler de ele alınacak. Kabinede ayrıca ekonomideki veriler ve tablolar da değerlendirilecek ve atılması gereken adımlar varsa açıklanacak.

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
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