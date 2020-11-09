Karamollaoğlu’ndan liderler turu

Saat 14.30’da gerçekleşecek ziyaretin, CHP kurultayı sonrası pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen “tebrik ziyareti” olduğu belirtildi. Saadet Partisi kaynakları, diğer partilere de ziyaret yapılacağına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptılar: “Genel Başkan’ın diğer partilere de ziyaret planı var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da ziyaret edilecek. Hem kongrelerini yapmış olmaları hem genel merkez binalarını açmış olmalarından dolayı ziyaret olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne de bir ziyaret olur mu, olmaz mı, bakarız. Olabilir, niye olmasın, daha önce oldu.” Ziyarette gündemdeki konuların yanı sıra “erken seçim” ve “ittifak” tartışmalarının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.