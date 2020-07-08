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08.07.2020 - 16:18 | | AA

Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Bakan Sucuoğlu ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Ünal Çeviköz de eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlunu kabul etti

İzmir'de 'Camiden Müslüm Gürses şarkısı çalındı' iddiaları yalan çıktıİzmir'de bir camiden gece müzik yayını yapıldığı iddialarının ardından polis tarafından yapılan incelemede caminin yakınındaki bir otoparkta bulunan araçta yüksek sesle müzik dinlenildiği ortaya çıktı.
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