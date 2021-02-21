MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu: PKK'nın saldırdığı tek lider benim
ABONE OL
21.02.2021 - 17:27 | | DHA

Kemal Kılıçdaroğlu: PKK'nın saldırdığı tek lider benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP'yi PKK'lı diye suçluyorlar. PKK'nın saldırdığı tek lider benim. Şavşat'tan Ardanuç'a giderken canımızı zor kurtardık' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: PKK'nın saldırdığı tek lider benim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu üyesi dernek başkanları ile video konferans toplantısıyla görüştü. Görüşmede vatandaşın taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. Kılıçdaroğlu, siyasetin görevinin memleketi kalkındırmak ve vatandaşlara iş sağlamak olduğunu söyledi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteminin, yetkinin 3 ayrı yere verilmesini öngören bir sistem olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Yasama organı TBMM, millet adına vatandaşlar seçilmiştir. Millet adına karar alır, kanunlar çıkarır. İki yürütme organı, kanunları uygular. Bütçeyi, kanunu Meclis çıkarır. Bütçedeki paranın harcanmasını yürütme organı uygular. Üçüncüsü yargıdır. Meclis'in çıkardığı kanunlar, yürütme organını yaptığı işler yasalara uygun mu değil mi, bunu inceler. Yargı tarafsız, bağımsız olmalı, hukukun üstünlüğüne göre karar verebilmeli. Eğer bunları yapabilirsek parlamento güçlü olmuş olur. Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteminden bahsettiğimiz budur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: PKKnın saldırdığı tek lider benim

'HASSAS OLDUĞUMUZ 2 TEMEL KONU VAR'

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, "CHP'yi PKK'lı diye suçluyorlar. PKK'nın saldırdığı tek lider benim. Şavşat'tan Ardanuç'a giderken canımızı zor kurtardık. Bir er şehit oldu. Ama toplum unutuyor. Bu ülkenin çıkarlarını savunmak kolay bir şey değildir arkadaşlar. Milletin hakkını, hukukunu savunmak kolay değildir, zordur. Ankara'dan İstanbul'a ben 450 kilometre adalet yürüyüşü yaptım, bu kolay birşeymidir. Dünya siyaset tarihinde bu kadar uzun bir siyasetçi adalet için yol yürümemişti. Dolayısıyla biz hakkı, hukuku ve adaleti savunuruz. Hangi partiden, kimlikten, inançtan, yaşam tarzından olursa olsun. Hassas olduğumuz iki temel konu var; bayrak ve vatan. Bayrağımız dalgalanacak, vatanımızda özgürce hür yaşayacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ayrıca, tarım ve hayvancılıkta planlama yapılması gerektiğini bildirdi.

 

İkiz şehitlerin babası: Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainlerAdana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi. Ankara Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen ikiz polis memurların mezarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Oğullarının mezar taşları kırılan acılı baba Hacı Ali Oruç, “Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet’im, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler. Ne yaptı benim çocuklarım size?” diyerek gözyaşı döktü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Kaçak kazı yapıyorlardı... Suçüstü!

Kaçak kazı yapıyorlardı... Suçüstü!

Sıradaki Haber