Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İnce’ tavrı netleşiyor! ‘Gitme, kal’ demeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile ilgili tartışmaların, yeni açıklamalarla büyütülmemesi konusunda kurmaylarını uyardı. Gelişmelerle ilgili “temkinli” tavrını koruyan Kılıçdaroğlu’nun, İnce’yi kararından vazgeçirmek için bir görüşme niyetinin bulunmadığı öğrenildi. CHP liderinin yarın Parti Meclisi (PM) toplantısının açılışında yapacağı konuşmada, isim vermeden dahi olsa, tartışmalara bir yanıt verebileceği belirtiliyor. CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, yeni parti kuracağı iddiası üzerine başlayan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Partisiyle ipleri koparma noktasına gelen İnce’nin, yeni bir partide siyaset yapma konusunda kararlı olduğu ve temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Çalışmalarına ağırlıklı olarak İstanbul’da devam eden İnce’nin, parti kurma düşüncesiyle ilgili nihai kararını vermek için son kamuoyu araştırmalarından çıkacak sonucu da dikkate alacağı ifade ediliyor. Şu ana kadar kendi ağzından bir açıklama yapmayan İnce’nin kararını olgunlaştırdıktan sonra kamera karşısına geçeceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu temkinli

Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise tartışmalarla ilgili “temkinli” tavrını koruyor. Zaman zaman sessiz kalmakla eleştirilen CHP yönetiminin, İnce’den net bir açıklama gelene kadar bu tutumunu sürdürmekte kararlı olduğu belirtiliyor. Antalya tatilini tamamlayarak Ankara’ya dönen Kılıçdaroğlu’nun da son gelişmeleri bazı yakın kurmaylarıyla değerlendirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, tartışmaların yeni açıklamalarla büyütülmemesi konusunda kurmaylarını uyardığı belirtildi. İnce cephesindeki gelişmeleri takip eden Kılıçdaroğlu’nun, bu konuda bir hamle yapmaktan yana olmadığı da ifade edildi. Bu kapsamda CHP liderinin, İnce’yi bir görüşmeye davet ederek, yeni parti kurma kararından vazgeçirmeye çalışmak gibi bir niyetinin de bulunmadığı kaydedildi.

PM’de konuşacak

Kılıçdaroğlu, kurultayda belirlenen yeni PM üyeleriyle ilk toplantısını yarın yapacak. CHP lideri, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek toplantının açılışında PM’nin yeni üyelerine seslenecek. Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmasında isim vermeden de olsa yeni parti tartışmalarıyla ilgili bir mesaj verebileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, PM’nin 60 üyesi arasından seçeceği Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yeni üyelerini de yarın ya da pazar açıklaması bekleniyor.