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01.09.2020 - 12:06 | | DHA

Kılıçdaroğlu: Biz bütün insanlarımızı kucaklıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun kimliği ne olursa olsun, bütün insanlarımızı kucaklıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Biz bütün insanlarımızı kucaklıyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle videolu paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine; biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz, biz bayrağımızı seviyoruz, biz insanımızı seviyoruz. Biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun; kimliği ne olursa olsun, bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklet ile tehlikeli yolculukD-100 Karayolu Maltepe'de mevki'inde, sepetli motosiklet ile seyir eden iki kişi tehlikeye davetiye çıkardı.
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