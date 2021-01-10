Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlara seslendi: Güç birliği olursa sorunlar aşılabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlara “güç birliği” yapmaları çağrısında bulunarak sorunlarını TBMM’de dile getireceklerini söyledi.



Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlarla video konferans toplantısında bir araya geldi. Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. Hayatın gerçeğini öğrenmek isteyen bir siyasetçinin ev emekçisi kadınları dinlemesi gerektiğini çünkü hayatın gerçeğini onların yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Elbette bizler saraylarda oturmuyoruz, elbette bu toplumda çok sayıda yoksul insanın olduğunu biliyoruz” diye konuştu.



Bir annenin en büyük dramının çocuğunu yatağa aç yatırması olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi ve huzur içinde yaşayabilmesi gerektiğini ancak evlerde dramlar, acılar yaşandığını, yoksulluk bulunduğunu anlattı.



‘Sayınız 1 milyon’



Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Hepinizin sorunu aynı üç aşağı beş yukarı. Hepiniz Türkiye coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşıyorsunuz ve dolayısıyla bazılarınızın iki çocuğu var, bazılarının bir çocuğu var üniversiteden mezun ve onlar da işsiz. Yani dramı sadece siz değil aslında dramı bütün aile yaşıyor. Sizler güç birliği yapabilirseniz, bakın sayınız Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon kişi. 1 milyon kişi bir yere odaklanabilirse bu sorunların büyük bir kısmı aşılabilir, hatta çözülebilir. Niye çözülmesin, neden üniversite mezunları iş bulamasın? Çocuğunuz var, üniversite mezunu işsiz ama sizler de iki veya üç arkadaşım, onlar da üniversiteyi bitirmişler ama merdiven temizliyorlar şimdi. Neden? ”



‘Beş yerden maaş’



Görüştüğü annelerden birinin, çocuğunu anaokuluna yazdırmaya gücü yetmediğinde “çocuğunu istersen okutma” yanıtını almasının kendisini en çok duygulandıran başlıklardan biri olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bunun 21. yüzyıl Türkiyesi’nde çok ağır bir söz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Size söz veriyorum, sorunlarınızı TBMM’de dile getireceğiz. Ben bu ülkede garibanların, kendini kimsesiz hissedenlerin sözcüsü olmak istiyorum. Beylerin, paşaların sözcüleri var zaten. Çocuklarınız işsiz. Siz iş bulamıyorsunuz ama milletvekili emekli aylığı, efendim bilmem ne bankasının yönetim kurulu üyeliği, beş yerden en az 10 bin lira aylık alıyorlar. Bir yerden değil beş yerden alıyorlar, yine de doymuyorlar. Bunlara son vermemiz lazım artık”



Kadınların mobbinge uğradığını, sıkıntılar yaşadığını, az ücretle çok iş yaptığını, gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kaldığını anlattığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Böyle devam etmemeli, bu düzeni değiştirmek zorundayız. İnsanca bir düzen kurmak zorundayız”dedi.