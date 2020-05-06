Kılıçdaroğlu kurmaylarına uyarılarda bulundu: Suni gündeme malzeme vermeyin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sözlerinin ardından başlayan “darbe” tartışmalarının sürdürüldüğü bir dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına kritik uyarılarda bulundu. Önceki gün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen CHP MYK toplantıda, koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmelerin yanı sıra Grup Başkanvekili Özel ile İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun açıklamaları üzerinden başlayan “darbe” tartışması değerlendirildi. Milliyet’in edindiği bilgilere göre Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu’nun 22 Nisan’da kaleme aldığı, “Alçakgönüllü Bir Uygarlığın İnşasına Çağrı” başlıklı yazısının öneminden söz ederek, yazıdaki mesajların üzerinde durulması gerektiğini kaydetti. Bunun üzerine MYK üyeleri söz alarak konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

‘Dil sürçmesi’

Kurmaylarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun “darbe açıklaması” tartışmalarının sürdürüldüğü bir dönemde Özel ve Kaftancıoğlu’nu savunduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Özel’in açıklamasında, “hiçbir sorunun bulunmadığını” söyledi. Kaftancıoğlu’nun, “iktidarın ve sistemin değişeceği” görüşünü paylaşırken, “bir erken seçimle veya başka bir şekilde...” ifadelerini kullanmasının ise, “dil sürçmesinden kaynaklandığını, bunun üzerinden zorlama bir tartışma yaratılmak istendiğini” anlattı. MYK’sına bundan sonraki sürece ilişkin kritik uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun, özetle şu mesajları verdiği öğrenildi:

“Türkiye’nin gündemi belli. Biz bu gündemin dışına çıkmamalıyız. İnsanların umuda ihtiyacı var, o yüzden olumsuz cümleler kurmayın. Gereksiz polemiğe girmeyin. Eleştirilerinizi somut örneklere dayandırın. Ekonomi anlatıyorsanız, rakamları kullanın. İktidar cephesi bu süreçte suni gündem yaratacak, yine ‘darbe’ diyecekler ‘İnönü’ diyecekler... İktidar kendi beceriksizliğini örtmek için bu gibi tartışmalar yaratmaya devam edecek. Bunlara malzeme vermeyin. Hassas bir süreç yaşıyoruz, bunlara dikkat edelim. Gerçekten de vatandaşlarımızın umuda ihtiyacı var. Biz bir şekliyle onlara umut olmalıyız.”

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP yöneticileriyle tartışmaya girilmemesi konusunda da uyarıda bulunduğu aktarıldı.

YKS’ye girecek gençleri dinledi

Kılıçdaroğu, bu yıl YKS’ye katılacak öğrencilerle video konferans yöntemiyle görüştü. Gençlerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, görüşmede şu mesajları verdi: “Yeni bir karar çıktı ve YSK tarihi tekrar öne alındı. Hiçbir eğitimci bunu yapmaz. Eğer siz çocuklarınızı değil de turizmi düşünürseniz bunun temel nedeni devlette liyakatın olmamasıdır. Bu tamamen siyasal bir karar.” “Sınav kararının erkene alınması, sizin dinlenmediğiniz anlamına geliyor” diyen CHP lideri şunları söyledi: “Biz de çağrı yapacağız, siz de çağrı yapın, isterseniz gelin çağrıyı ortak yapalım. Bunu bir daha düşünsünler. Gençler bu ülkenin umududur, geleceğidir.” -ANKARA Milliyet